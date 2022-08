Udinese, Sottil: "L'espulsione di Perez è discutibile"

UDINE, 20 AGO - "Il bicchiere è mezzo pieno per quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, poi è arrivata l'espulsione, abbastanza discutibile, e anche in inferiorità abbiamo avuto qualche chance": lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, in conferenza stampa commentando il pareggio interno senza reti con la Salernitana. "Rifarei la scelta di Perez in fascia nonostante il cartellino rosso - ha aggiunto - Ebosele ha grandi qualità, ma Perez poteva coprire meglio Mazzocchi a prescindere dall'espulsione. Quando siamo rimasti in 10, ho usato la difesa a 4, soluzione che mi piace molto e che vedremo anche per il futuro".

