Udinese, Walace rinnova fino al 2026

UDINE, 17 NOV - L'Udinese Calcio ha annunciato, in una nota, il rinnovo del contratto di Walace Souza Silva fino al 30 giugno 2026. Arrivato in bianconero nell'estate 2019, il centrocampista brasiliano, 27 anni, che vanta anche 5 presenze con la sua nazionale maggiore mentre con quella olimpica ha vinto l'oro ai Giochi di Rio 2016, si è consacrato negli anni come uno dei punti cardine della squadra, garantendo costantemente uno standard di rendimento elevato. Gerarchie che si sono consolidate quest'anno, con l'arrivo di Sottil, della cui formazione è un titolare inamovibile. Fino ad ora, Walace in bianconero ha collezionato 105 presenze con un gol. Il calciatore è in vacanza fino al 25 novembre, quando inizierà la preparazione per la seconda parte del campionato.

