Udogie, mio gol al Milan? Non convinto, mi è andata bene

MILANO, 25 FEB - "Se l'ho presa di mano? Ho visto il guardalinee indeciso e non ero convinto, ma mi è andata bene": così Destiny Udogie commenta il gol dell'1-1 segnato al Milan a San Siro. Una rete che regala il pari all'Udinese ma destinata a far discutere. "E' un'emozione grandissima - dice a Dazn - è il mio primo gol tra i professionisti e sono contento di aver aiutato la squadra. Sapevamo che era difficile e ci voleva tanto spirito di squadra, dovevamo essere compatti e lo siamo stati. Ora guardiamo avanti, pronti per la prossima battaglia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA