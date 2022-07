MILANO, 01 LUG - Ora il rinnovo di Maldini e Massara è ufficiale. Lo annuncia il Milan in una nota, in cui di dice "lieto di comunicare che in data odierna il Cda del club ha approvato i rinnovi biennali del direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini, e del direttore sportivo, Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA