Un brutto Catania perde in casa col Picerno: ora la zona play out è a tre punti

Oltre tremila persone tra curve e tribune. C'è uno zoccolo duro che non lascia solo il Catania. Troppo poco per assicurare alla curatela i soldi per sopravvivere anche senza nuovi potenziali acquirenti. I rossazzurri mettono impegno, ma come si fa a giocare sereni in una fase così terribile?

Il Picerno la sblocca nel momento in cui il Catania aveva iniziato a pressare in modo convinto. Sul primo affondo ecco il cross di Finizio, il colpo di testa di Parigi timbra la traversa, sulla ribattuta il tocco semplice di Reginaldo, ex di turno.

Piccolo sfiora il pari, ma dietro i rossazzurri ballano rischiando di beccare il bis. Prima del riposo è ancora Simonetti a sfiorare l'1-1, ma la difesa avversaria “mura” la sua conclusione ravvicinata.

Nella ripresa in campo subito Sipos e Zanchi, col centravanti che va vicino al pareggio. Mularoni, vice di Baldini (in tribuna per squalifica) inserisce tutte le punte che ha a disposizone, da Russotto a Biondi, ma il pressinig continuo non porta ai risultati sperati. Il Picerno si chiude e respinge ogni traversone dei rossazzurri.

CATANIA-PICERNO 0-1

MARCATORI Reginaldo al 16' p.t.

CATANIA (4-3-3) Sala 5,5; Albertini 6, Dos Santos 6, Lorenzini 6, Pinto 5,5 (dal 1' s.t. Zanchi 6); Simonetti 6 (dal 1' s.t. Sipos 5,5), Rosaia 6 (dal 40' s.t. Bianco s.v.), Greco 6,5; Piccolo 5,5 (dal 15' s.t. Russotto 6), Moro 5,5, Russini 5,5 (dal 30' s.t. Biondi s.v.). (Stancampiano, Coriolano, Pino, Ercolani, Monteagudo, Ropolo, Izco). All. Mularoni 6 (Baldini squalificato).

PICERNO (4-4-2) Viscovo 6; Finizio 6,5, De Franco 6,5, Allegretto 6,5, Guerra 6; De Cristofaro 6 (dal 36' p.t. D'Angelo 6), Dettori 6, Pitarresi 6 (dal 30' s.t De Ciancio s.v.), Carrà 6 (dal 15' s.t. Garcia Rodriguez 6); Parigi 6,5 (dal 15' s.t. Gerardi 6), Reginaldo 6,5 (dal 15' s.t. Vivacqua 6). (Albertazzi, Vanacore, Alcides Dias, Setola, Viviani, Esposito, Di Dio). All. Colucci 6,5.

ARBITRO Bonacina di Bergamo 6.

