Un camp in Croazia col mitico Vidakovic per tre talenti dell'Aetna Mascalucia

Dici pallamano a Mascalucia e ti viene in mente il nome di Zeliko Vidakovic, lo straordinario campione croato che nel centro etneo ha scritto pagine di storia di questa disciplina. La pallamano maschile a Mascalucia ha infatti vissuto anni indimenticabili grazie a Vidakovic, capace prima da giocatore e poi da giocatore-allenatore di scrivere pagine di storia con la Libertas Mascalucia targata Toscano e poi Virlinzi, dalla Serie B all’A2 e sfornando tanti campioni come Marcello Fonti che ha poi spiccato il volo e grazie a Vidakovic è diventato il più forte pivot d'Italia: 350 maglie azzurre e 100 gol fatti oltre a vincere scudetti e giocato coppe internazionali con Bologna, Prato, Bressanone, Teramo, Ascoli e Trieste.

I partecipanti al camp di Rovigno con Zeliko Vidakovic

Ora Zeliko Vidakovic continua a fare crescere campioni e al suo camp a Rovigno in Croazia, sono approdati tre giocatori dell’Aetna Mascalucia di Piero Pistone: i due fratelli Diego e Gabriele Somma (con loro anche il papà Giovanni ex giocatore e la mamma Angela Coppola tecnici dell’Aetna e Turi Tropea insieme a Giovanni Somma, ex giocatore nella squadra d’oro di Vidakovic) e Ludovico Aiello.

Turi Tropea, Angela Coppola e Giovanni Somma con i tre talenti dell'Aetna: Diego e Gabriele Somma e Ludovico Aiello

«Una bella esperienza - ci dice commosso Tropea - rivedere in azione con i giovani il mitico Vidakovic e ricordare il bellissimo periodo passato sui campi di tutta Italia». «A Mascalucia - sottolinea Zeliko Vidakovic - ho lasciato il cuore, un pezzo della mia vita e conosciuto persone splendide. Spero di rivedere la squadra ai vertici come l'avevo lasciato io e i giovani devono essere la base per crescere».

Indimenticabile il torneo di B con tutte vittorie e il salto in A2 dove Vidakovic è stato in vetta alla classifica marcatori con 212 reti con campioni come Max Gabrielli e Settimio Massotti. Zeliko Vidakovic insieme al suo connazionale Zdravko Zovko in A1 con l'Ortigia, sono stati due degli stranieri più forti nella pallamano che sono approdati in Sicilia.

<Mi piacerebbe tornare a Mascalucia – ci dice Zeliko – e magari il prossimo anno si potrebbe organizzare un camp di pallamano in Sicilia>.

Nella foto da sn Marcello Fonti con a fianco il grande Zeliko Vidakovic, Turi Tropea, Cesare Galvagno e Piero Pistone ai tempi della Toscano Mascalucia

