Un trio di squadre si trova al comando della Bundesliga

ROMA, 19 FEB - Un trio guida da oggi la classifica della Bundesliga dopo 21 giornate. Al Bayern Monaco campione di Germania in carica, che ieri è stato sconfitto sul campo del Borussia Moenchengladbach per 3-2, si sono affiancati il Borussia Dortmund e l'Union Berlino: tutti sono a quota 43 punti. La squadra giallonera allenata da Edin Terzic si è imposta in casa sull'Hertha Berlino (gol di Adeyemi e Malen), l'altra squadra della capitale è stata invece fermata sul pareggio (0-0) in casa dallo Schalke 04. Mai come quest'anno il campionato tedesco era stato così combattuto negli ultimi anni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA