Un altro oro per l'Italia: Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti trionfano nella Nacra 17

Arriva la medaglia d’oro per la vela azzurra a Tokyo 2020. Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, nella disciplina del catamarano misto foiling Nacra 17, hanno concluso la serie di 12 prove di qualifica confermandosi sempre in testa ed estendendo il vantaggio ogni giorno. Nella medal race è bastato un sesto posto per chiudere con la medaglia d’oro al collo. E’ la prima medaglia olimpica per la vela italiana, 13 anni dopo le due conquistate a Pechino 2008 (Qingdao) e sono 21 anni dall’ultima medaglia d’oro a Sydney di Alessandra Sensini. E’ il quinto oro dell’Italia Team a Tokyo 2020.

