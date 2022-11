Una festa tutta siciliana alla Maratona di New York

Pubblicità

Oltre 50.000 al via per correre i 42,195 chilometri più famosi del mondo. Domenica scorsa a New York si è corsa la maratona più celebrata al mondo, tornata nel 2022 dopo essere stata cancellata nel 2020 e ridotta nel 2021: la corsa più bella al mondo con partenza da Staten Island per concludersi dopo 42,195 km a Central Park. Una gara che dal punto di vista agonistico ha avuto importanti riscontri cronometrici con doppietta keniana: al maschile Evans Chebet in 2h08’41” e al femminile con Sharon Lokedi in 2h23’23” e tanta Italia al traguardo con l’azzurro Daniele Meucci splendido 8° in 2h13’29”, un paio di ore dopo la vittoria dell’ibleo Giuseppe Gerratana a Torino in 2h13’ diventando il 5° siciliano "all time" dopo Francesco Ingargiola (2h08’49”), Francesco Bennici (2h11’16”), Vincenzo Modica (2h11’39”) e Salvatore Nicosia (2h12’13”).

Il modicano Giuseppe Gerratana vincitore della maratona di Torino (PhotoToday)

Per Gerratana un miglioramento di oltre 5’ dopo le 2h18’38” all’esordio lo scorso giugno a Stoccolma, ma vale la pena accendere ancora i riflettori sul nutrito gruppo siciliano al traguardo di New York: in tanti gli appassionati isolani della corsa al via della Grande Mela e in tanti hanno tagliato il traguardo con dietro bellissime storie.

Carmela Calafato e Rosa Celentano al traguardo

Ivan Chiaramonte all'arrivo

La catanese Rosa Celentano

Dall’avvocato catanese Ivan Chiaramonte, alla decima maratona a New York che ha chiuso in 6h04’24 mantenendo la promessa fatta di correre fianco a fianco con il suo amico Enrico Potenza, primario della Chirurgia Toracica dell'Ospedale Garibaldi e i due hanno chiuso in 6h04'; alle altre due etnee Carmela Calafato, ingegnere alla STMicroelectronics e l’ex atleta Rosa Celentano, psicologa che insieme coltivano la passione per corsa e insieme hanno chiuso questa esperienza unica in 5h57’43”; allo straordinario terzetto di Rosolini, composto da Carmelo 28 anni e Francesco 29 anni che hanno corso insieme al papà Luigi, splendido portacolori della Pol. Pietro Guarino di Rosolini del presidente Giorgio Caruso e del vice Luigi Giuca. Un regalo di compleanno per papà Luigi, che ha festeggiato con i due figli i 57 anni e i tre hanno chiuso in 5h04’ ricevendo l’abbraccio della mamma all’arrivo.

Ivan Chiaramonte ed Enrico Potenza

Cristian Longo e Denise Calì

Il terzetto della Guarino Rosolini fa festa all'arrivo

E una coppia tutta etnea al traguardo composta da Cristian Longo, ingegnere e Denise Calì, archeologa di Adrano che adesso insegna all'Università di Tampa University of South Florida,. al traguardo in 5h15', nonostante Cristian, ex alunno del Leonardo da Vinci si sia portato al via lo stesso dopo essere stato male con 11 giorni di febbre e ricoverato in ospedale a New York.

La famiglia Latino al completo a New York

Il catanese Cristian Longo al traguardo

Una lunga lista di atleti siciliani al traguardo che abbiamo provato a ricavare e che continua con Alessandro Limentato (Caltanissetta), 3h37’30”; Daniela Grillo (Messina), Andrea Indelicato (Catania), 5h06’23”; Giuseppe Fasciano (San Cataldo), 4h20’23”; Maurizio Ferro (Mazara del Vallo), 4h30’25”; Giustino Arruzzoli (Messina), 4h38’43”; Gaspare Buscemi (Alcamo), 4h51’55”; Danila Cossu (Catania), 5h06’27”; Vincenzo D’Accurso (Marsala), 4h31’24”; Luigi Maria Montalbano (Palermo), 4h32’11”; Emanuele Pirazzoli (4h45’46”); Daniela Scalici (Palermo), 5h40’14”; Loredana Siragusa (Mazara), 4h30’28”, Cristiano Vitale (Catania), 4h16’53”; Gillian Van Den Berg (Palermo), 4h45’452 e Valeria Vecchio (San Cataldo), 4h27’26” e sicuramente tanti altri siciliani magari iscritti con l’attuale città di residenza lontana dalla Sicilia.

