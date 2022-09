ROMA, 22 SET - Inghilterra Under 21 batte Italia Under 21 2-0 (2-0) in una partita amichevole disputata sul terreno dello stadio Adriatico di Pescara. I gol: nel primo tempo Rhian Brewster al 2' su rigore e al 5'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA