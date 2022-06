ROMA, 11 GIU - Matteo Lovato lascia il ritiro della Nazionale azzurra Under 21, dal momento che non ha ancora recuperato dall'infortunio subito durante la partita pareggiata a Helsingborg contro la Svezia l'altro ieri, e valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria 2023.

