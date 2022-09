Under 21, Nicolato: "Il Giappone è forte, noi cresciamo"

ROMA, 25 SET - "Il nostro compito sarà quello di verificare le cose fatte: contro l'Inghilterra abbiamo commesso due errori assai gravi e meritato di perdere. Sul resto siamo stati superiori ai nostri avversari. Loro hanno otto elementi del 2000 e hanno cominciato la partita in discesa, noi abbiamo tirato 18 volte e loro sette. Tutte le statistiche sono migliori, loro hanno centrato di più la porta. Questo ci serve per capire l'importanza degli episodi". Paolo Nicolato, prima di entrare nel merito della partita di domani contro il Giappone (ore 15,30, a Castel di Sangro), torna sul match perso contro l'Inghilterra a Pescara. "Sono molto soddisfatto, la prestazione è stata molto positiva, di alto livello - dice, in conferenza stampa l'allenatore dell'Under 21 azzurra -. Il Giappone è una squadra molto forte, di grande mobilità. Lo affronteremo con dei piccoli accorgimenti, che si adattano al loro modo di giocare". "Bove? Può sbagliare tutto quello che vuole, dal punto di vista tecnico e umano avrà sempre la mia stima, così come tutti gli altri. Il mio non è mai un approccio condizionato dagli errori, si tratta di episodi che possono capitare. Gli errori fanno parte della nostra crescita, bisogna passarci, ci possono arricchire", conclude.

