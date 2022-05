Under 21: Nicolato ne convoca 26, prima volta per Zanoli

ROMA, 27 MAG - Il selezionatore dell'Under 21, Paolo Nicolato, ha reso noti i nomi dei 26 calciatori convocati per il raduno dell'Under 21, in vista delle sfide contro Lussemburgo (6 giugno a Differdange, ore 18), Svezia (9 giugno a Helsingborg, ore 18) e Repubblica d'Irlanda (14 giugno ad Ascoli, ore 17,30). Prima chiamata per il difensore del Napoli, Alessandro Zanoli, classe 2000. Il gruppo azzurro si radunerà domenica entro le ore 12, nel Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. Al comando del Gruppo F, con 17 punti e 3 lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita in più, l'Italia Under 21 torna in campo per le ultime tre sfide del girone con l'obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto per la fase finale dell'Europeo. I convocati Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina). Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Matteo Lovato (Cagliari), Caleb Okoli (Cremonese), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Mattia Viti (Empoli), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Napoli). Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Nicolò Rovella (Genoa). Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin K. Yeboah (Genoa).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA