Under 21, Nicolato: "Per noi non era facile dopo ieri sera"

ROMA, 25 MAR - "Dal punto di vista emotivo non era una partita facile da preparare: era normale dopo quanto accaduto ieri sera. L'eliminazione della Nazionale maggiore ci ha toccato, così come ha toccato tutti. Sicuramente non è stata una cosa che ha facilitato". Così Paolo Nicolato, selezionatore dell'Under 21 azzurra, ai microfoni della Rai, dopo il pareggio (1-1) in Montenegro, in una partita di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. "Abbiamo avuto delle difficoltà a capire le condizioni del campo, a questi livelli non si può giocare così, era davvero impresentabile - aggiunge -. Ci ha creato problemi. Doveva essere una partita diversa. Loro hanno qualità e intensità che noi non abbiamo avuto. Però, ribadisco: le condizioni del campo erano pessime e questo lo dico senza cercare scuse".

