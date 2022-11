United: "Avviate misure appropriate in risposta a CR7"

ROMA, 18 NOV - Le pesanti dichiarazioni, ma soprattutto le accuse di Cristiano Ronaldo al Manchester United e alle scelte dell'allenatore olandese Erik Ten Hag, durante l'intervista con Piers Morgan, com'era prevedibile, non rimarranno impunite. E' lo stesso club dei 'Red Devils' a renderlo noto, con un comunicato ufficiale. "Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione", si legge.

