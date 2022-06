Us Acli: 'Tiro a Rete' e SportINTour insieme per inclusione

ROMA, 04 GIU - "Poche parole per ringraziarvi, siamo tantissimi e come si suol dire è una ripresa con il botto. Grazie al mondo Us Acli e all'amministrazione comunale perché avremo due fine settimana di sport, amicizia e compagnia". Così il presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo, dal palco di piazzale della Libertà di Pesaro nel corso della cerimonia ufficiale di apertura dello SportINTour 2022. Una parata, ma anche una festa con musica e danze per poi rituffarsi nelle tante gare di calcio, e pallavolo, mentre a latere veniva siglato l'accordo per l'organizzazione dei 12/i campionati nazionali di beach volley dei vigili del fuoco, in programma dal 7 al 10 settembre a Senigallia. Intesa raggiunta alla presenza della presidenza nazionale Us Acli (Lembo, Tonino Meola, Luca Serangeli e Piero Demetri) e di una rappresentanza dei VVFF guidata dall'ispettore Mauro Bedinii. A Pesaro, però, non ci si ferma mai e nel pomeriggio sono andati in scena prima la formazione e poi il workshop del progetto 'Tiro a Rete' per l'integrazione multiculturale attraverso lo sport. Iniziativa nata a maggio 2021 e in particolare oggi è stata l'occasione per i 17 ragazzi che hanno partecipato di potersi finalmente incontrare in presenza. "La nostra attività si basa non solo sullo sport ma su un messaggio globale perché lo sport serve per declinare al meglio tutti quei valori che il nostro Ente vuole continuare a promuovere", sono stati i saluti di Lembo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA