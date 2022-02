Usa: parità salari; Rapinoe esulta, è un nuovo giorno

ROMA, 22 FEB - "È una giornata davvero fantastica. Penso che guarderemo indietro a questo giorno nuovo e diremo che questo è il momento in cui, sai, il calcio americano è cambiato in meglio". E' la prima reazione della stella del calcio Usa Megan Rapinoe espressa dai microfoni del network statunitense Abc commentando la notizia della parità di stipendi, intesi come bonus e premi (gli ingaggi i quanto tali continueranno a pagarli i club), tra le nazionali di calcio americane maschili e femminili. "Una cosa del genere non accadrà mai più e - aggiunge la Rapinoe - possiamo andare avanti nel rendere il calcio il miglior sport possibile in questo paese. E' una vittoria per le nuove generazioni ".

