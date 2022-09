Ussi: presidente UEFA Ceferin aprirà Congresso elettivo AIPS

ROMA, 19 SET - I grandi temi del calcio saranno affrontati in apertura del Congresso mondiale dell'Associazione della Stampa Sportiva Internazionale (AIPS) che si svolgerà a Roma (hotel TH Carpegna Palace) dal 3 al 5 ottobre. Presente il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che dialogherà sul presente e sul futuro del calcio con il presidente di AIPS Gianni Merlo. I lavori saranno aperti dal presidente nazionale dell'Ussi, Gianfranco Coppola, che ha lanciato la candidatura italiana per questo congresso elettivo, il primo di nuovo in presenza dopo l'emergenza pandemia. Il mondiale in Qatar, le condizioni di lavoro dei giornalisti sportivi nel mondo e il racconto degli eventi, forum sulla parità di genere, il progetto Young Reporters tra i tanti temi di interesse dell'84/o congresso AIPS, con oltre 180 delegati, provenienti da 116 Paesi, esperti e dirigenti sportivi per una panoramica sullo sport.

