Vela: a Ravenna verrà celebrata l'epopea del Moro di Venezia

RAVENNA, 28 APR - Si prospetta un week-end intenso a Ravenna per gli appassionati della grande vela. Fra sabato e domenica verrà celebrato il trentennale del trionfo del Moro di Venezia nella Louis Vuitton Cup 1992, il trofeo assegnato allo sfidante ufficiale del detentore dell'America's Cup. La barca voluta da Raul Gardini, proprio il 30 aprile 1992, fu protagonista nel mare di San Diego, in California, battendo nella finale degli sfidanti il team di New Zealand. Per ricordare quel successo, la Fondazione Gardini, il Circolo Velico Ravennate e Molino Spadoni, con il Mercato Coperto, hanno organizzato degli eventi celebrativi: sabato, proprio nel Mercato Coperto di Ravenna, alle 17,30, andrà in scena il talk-show 'Il Moro e l'evoluzione tecnologica in Coppa America', con i protagonisti dell'avventura del Moro, ma anche con progettisti e costruttori di altre barche di Coppa America Max Sirena, Fabrizio Marabini). Alle 20,30 si svolgerà la cena-evento, in compagnia dei protagonisti dell'impresa che ha caratterizzato la storia della vela italiana. Il primo maggio tornerà a Marina di Ravenna l'annunciata regata Festivela, alla quale potranno iscriversi tutte le barche d'altura: organizzata da Europa Yacht Club e Circolo Velico Ravennate, la regata si disputò per la prima volta nel 1996. La competizione è rimasta in calendario per alcuni anni ed è stata riservata alle barche d'altura, per poi migrare verso i giovani timonieri dell'Optimist. Il Circolo Velico Ravennate è tornato alla vecchia formula dedicata alle imbarcazioni più grandi che navigano in alto mare. Per i giovani timonieri dell'Optimist verrà istituito, per volere della Fondazione Gardini, il Trofeo Raul Gardini che quest'anno è in calendario per il 16 e 17 luglio con la formula Team Race.

