Vela: asso surf portoghese Vau si racconta a 'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 29 DIC - Determinazione, passione smisurata per il mare è coraggio. Consapevolezza che la prova maggiore di potenza stia nella capacità di controllo. In equilibrio magari, cavalcando la grande onda, oltre trenta metri di altezza, dimostrando al resto del mondo, ai terrestri, che la sfida estrema è possibile. Un sogno che il campione di surf portoghese Ugo Vau ha trasformato in realtà come ha raccontato ai microfoni dell' "UomoeilMare", la consueta rubrica, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera su RaiSport +HD alle ore 23.00( in replica su Raidue sabato 31 dicembre alle 02,00). Dal surf alla vela con l'intervista esclusiva di fine anno con il Presidente delle Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre che fa il punto sui risultati lusinghieri ottenuti dai velisti azzurri prioiettati agli eventi futuri: dalle Olimpiadi di Parigi 2024 alla America's Cup 2024 di Barcellona. Non solo agonismo puro, in questo scorcio di fine anno, il pianeta mare fra sport, turismo, cultura del mare e industria nautica segna traguardi di grande eccellenza raggiunti e consolidati oltre a prospettive incoraggianti per il futuro. Quanto è emerso in occasione dell' Assemblea della Confindustria Nautica organizzata a Roma, a Villa Miani, dove l' UomoeilMare non poteva davvero mancare testimoniando la ripresa di un settore in costante crescita. Le interviste esclusive, infine, con il ministro del Mare Nello Musumeci, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il presidente della Confindustria Nautica Saverio Cecchi, protagonisti con i loro interventi di una condivisione d'intenti capace di esprimere e rilanciare i valori inestimabili del Bel Paese.

