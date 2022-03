Vela: Bertarelli e Guichard, nuovi obiettivi record nel 2022

ROMA, 01 MAR - Dona Bertarelli e Yann Guichard annunciano un programma ambizioso per Spindrift nel 2022. Da una parte, l'equipaggio del TF35 parteciperà ai sei eventi della seconda stagione del circuito TF35 Trophy; dall'altra il maxi-trimarano Sails of Change sarà in stand-by più volte nel tentativo di battere una serie di record. Yann Guichard spiega: "I TF35 sono catamarani foiling di ultima generazione, esigenti e tecnici. Richiedono un controllo di volo estremo e una precisione millimetrica in termini di coordinazione dell'equipaggio. Nel 2021 abbiamo chiuso la prima stagione al terzo posto, con le barche che ci erano state appena consegnate. Siamo molto orgogliosi di essere stati competitivi in un tempo breve e con un team appena formato. Vogliamo migliorare i risultati 2021". "Inoltre - aggiunge - torneremo in stand-by alla fine dell'anno con il nostro maxi-trimarano Sails of Change a caccia di una finestra meteo favorevole per il Trofeo Jules Verne. Per completare le nostre sessioni di allenamento saremo anche in stand-by da metà aprile a metà maggio, alla fine di giugno e poi ancora per tutto agosto per una serie di potenziali tentativi di record. In base al meteo sceglieremo il tentativo di record". Un altro momento importante è stato l'One Ocean Summit a Brest. Dona Bertarelli venerdì ha avuto l'opportunità di intervenire nella sessione plenaria davanti al presidente francese Emmanuel Macron, a capi di Stato e di Governo, ai rappresentanti dell'Onu, dell'Ue, delle organizzazioni non governative. L'obiettivo di Dona è stato quello di portare un messaggio della comunità scientifica internazionale e chiedere ai governi di proteggere almeno il 30% del nostro pianeta entro il 2030. "Stiamo sostenendo questo messaggio 30 by 30 su entrambe le nostre barche per aumentare la consapevolezza del pubblico, continueremo il nostro lavoro per sensibilizzare le giovani generazioni con il nostro programma Spindrift for Schools. Speriamo che queste attività complementari possano contribuire alla protezione del nostro pianeta", spiega.

