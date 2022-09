Vela: chiusura col botto per la Rolex Swan Cup a Porto Cervo

ROMA, 19 SET - La 21/a Rolex Swan Cup di vela si è conclusa, offrendo regate spettacolari a Porto Cervo. Particolarmente agguerrita la classe Maxi, dove l'ha spuntata Swan 90 Freya; fra i Mini Maxi si è imposto il '601 Flow'. Vertice di classifica corto per gli Swan classici, con Mascalzone Latino XXXIII di Vincenzo Onorato vittorioso nella generale. La Classe Swan Grand Prix ha avuto un dominatore assoluto: il '53 Crilia'. L'ottimo risultato nell'ultima prova (1-2) non è bastato a Giuliana di Alberto Franchi, con Vasco Vascotto alla tattica, per salire sul podio finale, formato nell'ordine da Balthasar di Louis Balcaen, Stella Maris e Hatari. Altrettanto agonismo fra i ClubSwan 36, dove c'è stata grande battaglia: nell'ordine G Spot ha preceduto Farstar e Mamao. Il ClubSwan 42 Nadir si è imposto nella generale, davanti a Selene Alifax e Dralion. Tra gli Swan 45 è Blue Sky ad affermarsi su Ulika ed Ex Officio.

