Vela:gli 80 giorni del Vendee Globe in onda a 'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 24 FEB - "La vita è bella anche se non è sempre così. La vita può apparire senza dubbio difficile, dura fino alla crudeltà, amara fino a farti venire l'acido nello stomaco. Però, secondo me, ci permette sempre d'imparare……… vivo il momento presente, ne prendo solo il positivo. Respiro, mi guardo intorno. Le giornate di aliseo sono bellissime le nuvole cumuliformi, sono basse e variegate…..". Sono le parole tratte dall'ultimo libro " L'Anima nell'oceano "di Giancarlo Pedote, il navigatore solitario toscano che racconta i suoi 80 giorni al Vendee Globe, il giro del mondo a vela in solitario senza scalo né assistenza. La puntata odierna dell' "UOMO E IL MARE", la Rubrica della RAI curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.40 su RaiSport + HD, vuole essere una sorta di speciale interamente dedicato all'impresa, alla vita del velista fiorentino protagonista del giro del mondo a vela in solitario. Pedote, che ha recentemente presentato a Roma, presso la libreria del Mare, il suo libro, si racconta in una lunga intervista, ricordando il suo approccio al mare e alla vela, le prime regate e la passione innata per le competizioni d'altura. Un'occasione soprattutto per scoprire dietro le quinte il mondo della navigazione e delle corse oceaniche, per assimilare attraverso le sue parole quanto la vela d'altura in solitario possa essere occasione puntuale di conoscenza e crescita interiore.

