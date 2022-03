Vela: 'L'Uomo e il Mare' fa la storia col Trofeo Jules Verne

ROMA, 17 MAR - Il globo come una grande boa da circumnavigare a tempo di record. La storia affascinante del Trofeo Jules Verne, il giro del mondo a vela in equipaggio, senza scalo nè assistenza. In meno di trent'anni di tentativi di caccia al record, il tempo di riferimento è stato dimezzato da 79 giorni 6 ore e 16 secondi nel 1993 a 40 giorni 23 ore e 30 secondi nel 2017. Il maxi trimarano Spindrift ha preso parte a quattro tentativi per battere il record, segnando nel 2016 il terzo miglior tempo della storia e assicurandosi il record di percorrenza fra Ushant e l'equatore. La puntata di oggi della Rubrica Rai "L'Uomo e il Mare", curata e condotta, come di consueto, da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 23.30 su Raisport +HD, sarà dedicata, proprio in apertura, al quarto tentativo, purtroppo svanito per le condizioni meteo prospettate non favorevoli, del team guidato da Dona Bertarelli e Yann Guichard con la nuova bandiera di Sails of Change. Dalla sfida d'altura più straordinaria sui mari del mondo alle acque ventose dell'alto lago dì Garda. L''Uomo e il Mare' è poi sbarcato a Riva del Garda dove il presidente della Fraglia Vela Riva ha anticipato il calendario della stagione agonistica in procinto di partire.

