Vela: L'Uomo e il Mare' parte con gara d'altura transtirrenica

ROMA, 21 APR - Apertura di stagione per la vela d'altura nostrana con la classica del mediterraneo: la transtirrenica Roma x2 , Roma per 1, Roma per tutti che a causa delle condizioni meteo avverse ha preso il via, con 22 ore di ritardo, nelle acque di Riva di Traiano, a Civitavecchia ad un passo dalla capitale. La cronaca della regata in apertura della Rubrica "L'UOMO E IL MARE", il consueto appuntamento della Rai dedicato al mare, alla vela ed ai suoi protagonisti, curato e condotto da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.50 su RAISPORT +HD. Di seguito il servizio dalle acque della Liguria sulla Genova Sail Week, manifestazione organizzata dallo Yacht Club Italiano di Genova. In fine, la presentazione, a Milano, del programma agonistico dello Yacht Club Costa Smeralda con tante novità oltre alle voci autorevoli del Commodoro dello Yacht Club, Michael Illbruck e del direttore sportivo Com. te Edoardo Recchi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA