Vela: Maxi Yacht Rolex Cup; Svea e Shamanna si confermano

ROMA, 11 SET - La classifica finale della Maxi Yacht Rolex Cup di vela è rimasta invariata rispetto a venerdì, per l'annullamento della prova costiera prevista ieri, ultimo giorno di regata, a causa del forte vento di Maestrale. La manifestazione è organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, in collaborazione con l'IMA (International Maxi Association) e con il supporto dello storico Title sponsor Rolex. L'intera flotta ha lasciato di buonora le banchine della marina di Porto Cervo convergendo sulla zona di partenza, prevista alle ore 10, posizionata circa 2 miglia a sudest degli isolotti Li Nibani. Il Comitato di regata aveva definito tre percorsi, in funzione della dimensione delle barche, in un'area relativamente protetta dal forte vento di Maestrale. Nonostante l'attenta preparazione per dare il via alla prova conclusiva, il Comitato di regata ha preso la decisione di rimandare le barche in porto, a causa di raffiche oltre i 30 nodi e la previsione di vento in aumento. Nella J Class vince Svea, seguita nell'ordine da Ranger e Velsheda. Tra i Supermaxi lo Swan 115 Shamanna s'impone davanti allo Spirit Yachts 111 Geist. Terzo lo Swan 115 Moat 1. Nella classe Maxi, la più numerosa con 13 yacht, Highland Fling XI vince davanti al Wallycento Galateia e al Wally 93 Bullitt. Tra i racer puri Mini Maxi 1 Vesper comanda, seguito da Proteus e Bella Mente. Classifica corta nella classe Mini Maxi 2, dove Capricorno si impone per un punto sul Mylius 80 Twin Soul B e tre punti sul Wally 78 Rose. H2O vince nettamente nella categoria Mini Maxi 3&4 con quattro primi posti. Seguono nell'ordine il Mylius 65 FD Oscar 3 e il Dehler 60 Blue Oyster.

