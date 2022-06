Vela, Mondiale Orc: vicono From Now On, Irony e Scugnizza

ROMA, 27 GIU - From Now On (Class A), Irony (Class B) e Scugnizza (Class C) hanno vinto, con il tempo compensato, in tre differenti classi la prima prova del Campionato mondiale ORC di vela, organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda e dall'Offshore Racing Congress, andata in scena a Porto Cervo. La flotta, suddivisa in tre percorsi per ciascuna delle tre classi (171,87, 152.,83 e 138 miglia per i gruppi A, B e C), hanno attraversato l'Arcipelago della Maddalena e poi sono tornate a Porto Cervo. La prima imbarcazione a tagliare il traguardo, dopo 22h42', è stata il Tp52 Beau Geste ma, al calcolo del tempo compensato, i primi tre posti in Classe A sono occupati da altrettanti Swan 45: l'argentino From Now On di Fernando Chain, Blue Sky di Claudio Terrieri e Tengher di Alberto Magnani. In Classe B al comando due yacht dalla Romania: al primo posto il First 40.7 Irony, seguito dal Grand Soleil 44 Essentia. In Classe C si è disputata una regata nella regata, con quattro IY 11.98 a battagliare tra loro al vertice, in particolare l'italiana Scugnizza e l'estone Sugar 3, seguita da Batanga al terzo posto e ToBe al quarto.

