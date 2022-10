Vela: premio 'Atleta dell'anno' a Tita-Banti

ROMA, 26 OTT - La coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, oro all'Olimpiade di Tokyo nel Nacra 17 e ai Mondiali di quest'anno, ha vinto il ' Rolex World Sailor of the Year Award', ovvero il premio di Velista dell'Anno, per il 2022. Si tratta, per questo sport, dell'equivalente del Pallone d'Oro del calcio, con cui Tita-Banti coronano dodici mesi perfetti sulla loro imbarcazione, dai Giochi di Tokyo all'ultimo Campionato del Mondo, a Hubbards, in Canada. "Siamo davvero felicissimi di ricevere questo premio - il commento di Caterina Banti, romana del Flaminio -, e spiace che proprio quest'anno non ci sia possibile essere di persona a ritirare quello che rappresenta il massimo riconoscimento della vela mondiale. Vogliamo ringraziare tutti gli stakeholders che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo, e tutti i nostri fans che ci hanno votato da casa. Già nel 2018 eravamo andati vicini a vincerlo ma sfortunatamente non lo avevamo raggiunto. Questa soddisfazione però non sposta i nostri obiettivi, rimaniamo con i piedi per terra perché questo è soltanto l'inizio. L'obiettivo è e rimane quello dell'Olimpiade di Parigi 2024. Questo è uno step che ci stimola ancor di più a lavorare duro e alzare l'asticella ogni giorno, passo dopo passo, per arrivare a Marsiglia (sede delle gare olimpiche del 2024 ndr) con la possibilità di vincere una medaglia". "E' un successo per tutta la vela italiana. Quest'anno Ruggero e Caterina hanno infranto qualsiasi record confermandosi ai vertici della vela mondiale in ogni regata a cui hanno partecipato - le parole del presidente della Federvela, Francesco Ettorre -. La vela italiana è ai vertici per risultati, per programmazione, per appeal, ed è merito del gran lavoro svolto da tutta la struttura, dal Direttore Tecnico Michele Marchesini, da Gabriele Bruni, da tutti i tecnici e da un parco atleti ricco di elementi di spicco. Una vittoria che incorona due grandissimi campioni che tutti ci invidiano"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA