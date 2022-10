Vela: Soldini in full-electric, via a test Maserati Multi70

ROMA, 11 OTT - Alle prime luci dell'alba, Maserati Multi70 è tornata in acqua dopo un cantiere impegnativo. Oltre agli importanti interventi di riparazione dei danni, provocati dalla tromba d'aria che il 18 agosto investì la barca in secca, scagliandola al suolo, Giovanni Soldini e il proprio team hanno concentrato le forze sull'avvio del programma di elettrificazione. Ricerca, innovazione, tecnologia e performance sono da sempre al cuore del progetto Maserati Multi70 che oggi monta a bordo una prima versione del sistema elettrico per testarne l'efficienza e provvedere a correggerne difetti, migliorandone le prestazioni nella messa a punto del modello aggiornato: il varo è previsto nella primavera 2023. "Oggi grande giornata, torniamo finalmente in acqua - dice Soldini -. Si chiude un cantiere molto lungo, complicato dal brutto incidente di agosto, ma abbiamo voluto mantenere i programmi che avevamo e siamo in acqua con la primissima versione di Maserati Multi70 full-electric. Senza motore a scoppio. Autonomia energetica totale. È stata veramente una corsa e c'è moltissimo da fare, sarà un anno impegnativo da questo punto di vista. L'obiettivo è arrivare alla primavera 2023 con un sistema affidabile al 100% che ci possa portare in giro per il mondo". L'impatto ambientale e il traguardo del full electricSu una barca come Maserati Multi70, sbarcare il motore a scoppio rappresenta una sfida tecnologica complessa e pionieristica. Per liberarsi degli idrocarburi il primo obiettivo è produrre e immagazzinare energia in forma alternativa, occorre quindi sostituire gli impianti di bordo, verificarne la sicurezza, l'efficienza e la compatibilità con la natura agonistica del trimarano, in uno spazio ridotto in cui pesi, misure, materiali impiegati fanno la differenza. Le prove in mare del nuovo sistema di bordo si affiancheranno alla ripresa del programma Soldini e Maserati Multi70 che il 22 ottobre saranno sulla linea di partenza della Rolex Middle Sea Racea Malta per la storica e spettacolare regata d'altura del Mediterraneo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA