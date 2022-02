Veleni Fontana, Malagò 'alla fine contano risultati'

YANQING, 17 FEB - "Da tempo Arianna ha avuto una gestione del suo avvicinamento, delle sue tappe che l'hanno portata a Pechino autonoma. È normale? No. Ne ho parlato tante volte con lei, sa perfettamente quanto le sono stato vicino ma non sarà né il primo né l'ultimo caso nello sport, non solo italiano, ma anche mondiale, che ci sono delle visioni diverse fra la singola atleta e la Federazione. Quello che conta sono i risultati". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, sui rapporti turbolenti fra Arianna Fontana e la Fisg. "Quello che Arianna ha fatto è monumentale, il resto passa in secondo piano", ha concluso.

