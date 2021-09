Verona, Eusebio Di Francesco già esonerato: in arrivo Igor Tudor

Ora è ufficiale: il Verona ha esonerato il tecnico Eusebio Di Francesco. Lo ha annunciato il club scaligero con una nota sul proprio sito web: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta".

Pubblicità

Dopo aver perso le prime tre partite di campionato quindi la società scaligera ha scelto di non proseguire con l’allenatore abruzzese. Ma c'è già il nome per il dopo-Di Francesco: si tratta di Igor Tudor, che quindi potrebbe iniziare una nuova avventura in Italia dopo quella all’Udinese e la più recente da collaboratore di Andrea Pirlo alla Juventus.

Il croato è il grande favorito per la successione, profilo già preso in considerazione in estate dal club gialloblù. Tudor è nettamente avanti rispetto alla concorrenza, rappresentata al momento da Rolando Maran e Beppe Iachini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA