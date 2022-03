Verratti, Donnarumma è speciale e ha nostra fiducia

FIRENZE, 22 MAR - ''Donnarumma è un punto di riferimento per la nazionale e uno dei portieri più forti al mondo''. Lo ha detto Marco Verratti parlando del compagno di squadra, in azzurro e nel Paris Saint Germain, finito nel mirino della critica francese dopo la prestazione nella sfida di Champions League persa contro il Real Madrid. ''Se Gigio è giù di morale? Non lo è, lui per primo era dispiaciuto per l'errore contro gli spagnoli ma il giorno dopo - ha raccontato il centrocampista - era già al lavoro, motivato e con entusiasmo. Ha già vissuto momenti difficili, questo lo è, ma è un ragazzo speciale e sa come venirne fuori. E non dimentichiamoci di quanto lui ha fatto all'Europeo, anche per questo abbiamo tanta fiducia in lui''.

