Vezzali, tavolo istituzionale sullo sport il 29 marzo

ROMA, 22 MAR - La sottosegretaria Valentina Vezzali ha convocato per martedì prossimo alle 15 - apprende l'Ansa - il tavolo tecnico istituzionale del mondo dello sport per discutere, tra l'altro, di Pnrr, ristori e scommesse. La riunione, che era stata auspicata pubblicamente dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ed era stata preannunciata dalla sottosegretaria, si svolgerà dunque nel giorno in cui la nazionale azzurra di Mancini sarà impegnata nel gironcino degli spareggi mondiali (finale per il primo posto se batte giovedì la Macedonia del nord, per il terzo se viene eliminata).

