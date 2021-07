Via alle Olimpiadi di Tokyo con la cerimonia d'apertura: l'Italia “accende” la sfilata

Nel surreale silenzio dello stadio olimpico, sono risuonate forti e chiare le proteste di chi, appena fuori dal maestoso impianto di Tokyo, questi Giochi non li ha mai voluti. Il solenne momento della cerimonia inaugurale si è così trasformato, in parte, in una nuova occasione per dire no alle Olimpiadi "del Covid" da parte di un gruppo di un centinaio di persone appostato all’esterno che si è fatto sentire a gran voce nel corso della prima fase della serata. Cori che si sono sentiti distintamente soprattutto dall’ultimo anello dello stadio.

Pubblicità

Episodi che hanno fatto da cornice all’evento principale, aperto da fuochi d’artificio, dall’inno nazionale giapponese e da un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime della pandemia. Dopo 40 minuti, è partita la sfilata degli atleti e alle 20.50 (le 13.50 in Italia) è arrivato il tanto atteso momento dall’Italia intera. La squadra azzurra ha sfilato per diciottesima, subito dopo Israele e prima dell’Iraq. La squadra azzurra ha sfilato per diciottesima, subito dopo Israele e prima dell’Iraq. Il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi, entrambi campioni olimpici nelle loro discipline, hanno guidato con il tricolore in mano una parte della delegazione azzurra più nutrita di sempre, con 384 atleti totali e che hanno

Ma non saranno solo loro a rappresentare il Belpaese in questa occasione speciale. La superstar della pallavolo Paola Egonu porterà insieme ad altri 5 atleti la bandiera del Cio, in rappresentanza di tutti i partecipanti alla kermesse nipponica.

Pochi, per ovvie ragioni, i presenti nell’impianto, in buona parte giornalisti. A passare dall’altra parte della barricata in occasione di Tokyo 2020 sono stati due pluriolimpionoci di eccellenza come Michael Phelps e Bradley Wiggins, presenti in qualità di opinionisti televisivi e molto cercati dai loro nuovi "colleghi".

L'ingresso dell'Italia nello stadio olimpico vuoto ha scaldato comunque i pochi presenti sugli spalti reagaldno un po' di allegrie con gli atleti tutti vestiti di bianco in onore al paese che ci ospita, con i colori del Giappone sul petto che sventolavano bandiere tricolori e sorridevanno a tutti mostrando la faccia pulita e gioiosa del nostro Paese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA