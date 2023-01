Vialli: Bonucci "uomo di grandi valori, vivrai in ognuno di noi"

ROMA, 06 GEN - "G rande, I ntelligente, A mabile, N obile, L eader, U mile, C arismatico, A mico". Leonardo Bonucci con un acronimo di aggettivi con le otto lettere del nome di Vialli ricorda il giocatore stroncato da un tumore a 58 anni. Il capitano della Juventus e della nazionale campione d'Europa con Vialli team manager, su Instagram scrive: "Sei stato un esempio per tutti noi. In un momento di così forte dolore penso a Te, alle tue parole in ogni raduno, alla tua forza, alla voglia di essere con noi anche a discapito della tua salute". "Un uomo con dei valori importanti - conclude Bonucci - e che dovrà vivere dentro ognuno di noi perché i grandi uomini come te meritano di essere ricordati per sempre".

