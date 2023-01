Vialli: Chelsea lo omaggia con n.9 su maglie riscaldamento

ROMA, 08 GEN - Il numero 9 stampato sulle maglie prepartita di tutti i giocatori che stavano effettuando il riscaldamento. Così il Chelsea ha voluto ricordare oggi, prima della sfida di FA Cup sul campo del Manchester City, il suo ex attaccante e poi anche manager Gianluca Vialli. Il 9 era il numero che Vialli, da calciatore, aveva nei Blues. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria sempre di Vialli, durante il quale tutto il pubblico, i giocatori e i componenti delle due panchine hanno applaudito. Cori per l'ex idolo sono stati fatti nel settore dove si trovavano i tifosi ospiti. L'account del club ha twittato un "Remembering Gianluca", con l'emoticon di un cuore e l'immagine dei giocatori che entravano in campopo con il 9 sulle spalle.

