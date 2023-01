ROMA, 07 GEN - "Il primo pensiero va a Gianluca Vialli, una grandissima persona: la vittoria è per lui". Federico Chiesa si unisce all'omaggio per Vialli, scomparso ieri e a cui lo stadio della Juventus ha reso un toccante tributo. "Ho avuto la fortuna di incrociarlo - ha detto ai microfoni di Dazn il bianconero - è stata davvero una fortuna, per quello che ci ha trasmesso a livello umano. All'europeo è stato davvero il giocatore in più".

