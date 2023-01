Vialli: Comune Genova istituirà Premio Fair Play in memoria

GENOVA, 31 GEN - Il consiglio comunale di Genova ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a istituire un "Premio Fair Play nello sport e nella vita" intitolato a Gianluca Vialli. "Il premio - si legge nel documento - andrà allo sportivo dell'anno che si è più distinto per comportamenti rispettosi degli avversari e per aver trasmesso anche nella quotidianità il rispetto per gli altri, impegnandosi anche per i più deboli e svantaggiati". Con l'ordine del giorno si chiede inoltre all'amministrazione di "avviare un percorso per intitolare un luogo della città dedicato a Gianluca Vialli". "Nonostante gli innumerevoli successi, di Gianluca Vialli emergeva lo spessore umano e l'enorme fair play che esprimeva in campo - le motivazioni del documento - dimostrando di non mollare mai, senza lamentarsi, mantenendo sempre un grande rispetto per l'avversario sia nella vittoria che nella sconfitta, sempre moderato sia negli atteggiamenti che nelle parole al termine di ogni partita".

