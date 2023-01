Vialli: figlio Tacconi, "soffrivi ma ci hai fatto coraggio"

ALESSANDRIA, 07 GEN - "Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza, non ti dimenticheremo. Grazie Gianluca". Andrea Tacconi, anche a nome del padre Stefano, posta sui social un pensiero dedicato a Gianluca Vialli. Il figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale posta anche il filmato che in occasione del compleanno di Stefano Tacconi il 28 luglio scorso, Vialli aveva realizzato per l'amico. "Tanti auguri di buon compleanno, Stefano, e di pronta guarigione. Ti vogliamo tutti molto bene. Sei una roccia, dai. Forza e coraggio, un grande abbraccio". Tacconi è seguito da mesi dai medici alessandrini per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Il 23 aprile 2022 aveva avuto un grave malore ad Asti, dove si trovava per un evento benefico.

