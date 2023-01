Vialli, Gama: "Un esempio, mi ha trasmesso grandi cose"

ROMA, 09 GEN - "Mi dispiace che in questi giorni ci sia stata questa grande perdita. Sono onorata di poter dare un piccolo tributo a Vialli che è stato un grande esempio. Mi ha trasmesso grandi cose anche da lontano". Lo ha detto Sara Gama, capitana della Nazionale italiana di calcio, a margine della presentazione del suo documentario che andrà in onda sulla Rai. Prima della conferenza anche un minuto di silenzio per la scomparsa di Vialli, poi ricordato da Gravina. "In un mondo brutto e villano ha rappresentato un'eccezione, una persona dalle qualità umane straordinarie - dice il numero uno della Figc -. L'intuizione che personalmente ho avuto a giugno 2019 andava in questa direzione: avere all'interno del gruppo azzurro una persona speciale, in linea con la politica dei valori che la nostra federazione vuole diffondere. Quando a ottobre 2019 Gianluca è venuto a trovarci a Roma per definire il suo impegno non stava bene. Voleva declinare la nostra proposta, non vedeva prospettive. Poi, lo abbiamo convinto e Vialli è diventato l'eroe della speranza, l'uomo che ci ha insegnato ad affrontare la vita con il giusto atteggiamento".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA