Vialli: Immobile "mi parlavi come se mi conoscessi da una vita"

ROMA, 06 GEN - "Caro Luca mi sarebbe piaciuto parlare ancora una volta con te, in ogni tua parola, in ogni tuo discorso c'era tutto quello di cui avevo bisogno, come se mi conoscessi da una vita. Ma non mi stupivo di ciò perché ti osservavo e guardavo un uomo vero, gentile e sempre cortese con tutti". E' il ricordo di Ciro Immobile che in azzurro ha conosciuto da vicino Gianluca Vialli. "Mi piace ricordarti così - scrive l'attaccante della Lazio -, mi piace ricordarmi di quello che mi hai donato del tuo essere. Grazie Luca, ovunque tu sia ti abbraccio forte".

