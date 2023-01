Vialli: l'omaggio del Chelsea, 'addio leggenda'

LONDRA, 06 GEN - "Mancherai a moltissimi. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli". Anche il Chelsea, con un tweet, ha voluto ricordare l'ex attaccante e manager dei Blues. Arrivato a Londra nell'estate 1996, dopo la vittoria della Champions League con la Juventus, Vialli ha disputato 87 partite con la maglia del Chelsea (segnando 40 gol e vincendo la Coppa d'Inghilterra), tra il 1996 e il 1999, prima di diventarne anche manager nel biennio 1998-2000, trionfando in Coppa di Lega e nella SuperCoppa Uefa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA