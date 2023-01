Vialli:Verratti "mi hai fatto emozionare e piangere tante volte"

ROMA, 06 GEN - "In questo pianto si vede la persona che eri. Altruista generosa e con un cuore immenso. Avevi sempre una parola di conforto per tutti, anche quando eri tu ad averne bisogno più di qualunque altro. Mi hai fatto emozionare e piangere molte volte". Anche l'azzurro Marco Verratti ricorda Gianluca Vialli, postando la foto dello 'storico' abbraccio tra Vialli e Roberto Mancini dopo la vittoria degli Europei. "Resterai nel cuore di tutti perché persone come te sono impossibili da dimenticare. Sei un esempio di forza, coraggio e dignità. Ci mancherai" conclude il giocatore .

