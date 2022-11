Violenza donne, Cozzoli: "Il Paese si interroghi sul fenomeno"

ROMA, 25 NOV - "E' importante che sul fenomeno della violenza sulle donne tutto il sistema Paese si interroghi e non solo oggi". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e salute, Vito Cozzoli, durante il convegno organizzato dall'Us Acli dal titolo 'Cambiare per vincere insieme-Lo sport contro la violenza sulle donne"', che si svolge nella nuova aula gruppi parlamentari nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Giornate così servono a porre l'accento su elementi di sensibilizzazione ed educazione che sono fondamentali per contrastare un fenomeno che tocca il suo picco nei femminicidi - prosegue Cozzoli -. Una giornata così non dovrebbe esistere, ma purtroppo ogni giorno ci sono episodi di violenza, di discriminazione e di sopraffazione sulle donne che sono inaccettabili. Da questo punto di vista lo sport deve interrogarsi sul suo ruolo. Dobbiamo capire quali sono gli strumenti in campo e quali quelli da adottare, interrogandoci su come e se le donne sono messe in condizioni di parità". Poi, conclude: "Penso che il Governo abbia una sensibilità particolare su questo tema. Il ministro Abodi ha sottolineato recentemente come la volontà di favorire la presenza femminile nel mondo dello sport sia un aspetto importante delle sue linee programmatiche. Cambiare per vincere insieme è possibile ed è il titolo giusto della giornata".

