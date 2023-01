Violenza sessuale, Dani Alves arrestato dalla polizia catalana

Il calciatore brasiliano Dani Alves, ex Barcellona, Juventus e Psg, oggi ai messicani del Pumas, è stato fermato a Barcellona nell’ambito di un’indagine su di una presunta violenza sessuale. Lo ha riferito la polizia regionale catalana. «Si è presentato questa mattina alla stazione di polizia di Les Corts, un quartiere di Barcellona, ;;dove era stato convocato. È stato preso in custodia e si sta recando in tribunale, dove dovrà essere ascoltato da un giudice», ha spiegato un portavoce dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana.

Una ragazza lo accusa di molestie in un night lo scorso 30 dicembre a Barcellona.

