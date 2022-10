Vitale e De Luca firmano la sesta “sinfonia”, il Catania vince anche in casa della Mariglianese e ora è solo in testa

La sesta vittoria di fila del Catania è la più sofferta. Arriva in casa della Mariglianese, a Cercola, dopo un confronto che è rimasto in bilico perchè i rossazzurri dopo il vantaggio di Vitale, hanno beccato il pareggio. Nella ripresa il rigore di De Luca, dopo più di un'occasione sprecata, ha permesso agli uomini di Ferraro di restare imbattuta e al comando della classifica, tra l'altro in solitaria, vista la sconfitta casalinga del Lamezia.

il Catania la sblocca a 3' dal riposo grazie ai due fantasisti: Lodi lancia Sarno e quest'ultimo con un tocco sottomisura mette nelle condizioni Vitale di battere a rete da due passi con una girata acrobatica. La festa sotto la tribuna in cui hanno preso posto i tifosi è davvero partecipata.

L'imprevisto arriva prima del riposo con Menducughia abile ad anticipare la difesa rossazzurra al centro dell'area avversaria, battendo con un colpo di testa Bethers.

Ripresa: Ferraro cambia modulo passando al 4-2-3-1 grazie all'inserimento di De Luca, posizionato dietro il centravanti Sarao. Fuori Lodi che accetta stavolta il cambio a differenza della scorsa gara. Ancora una volta la scelta dell'allenatore rossazzurro è stata vincente: De Luca, appena entrato calcia in modo efficace il rigore del 2-1 (11') dopo un fallo in area ai danni di Rapisarda proiettato in avanti. A quel punto, riecco il 4-3-3 con Bani che rileva Sarno e va a sinistra a Rizzo la paternità di gestire il gioco e con De Luca che nel terzetto offensivo si sposta sulla fascia.

Finisce con la festa sotto la tribuna occupata dai tifosi rossazzurri che hanno fatto sentire a casa il Catania, sostenitori ricevuti dai supporters del Napoli con grande amicizia com'è tradizione ultrà.

Prima del via il vice presidente Vincenzo Grella ha spiegato l'esclusione di Jefferson: «Abbiamo discusso con il patron Pelligra. E su un particolare qui non si transige: tutti devono rispettare le regole, il Catania Ssd è una società che vuole essere un modello di regolarità e di comportamento. Chi lo viola, a prescindere dal nome, va fuori. Jefferson nei prossimi giorni rientrerà e avrà lo stesso gradimento di sempre. Ma questo episodio dimostra quanto ci teniamo al buon nome del calcio in città».

IL TABELLINO

Mariglianese-Catania 1-2

MARIGLIANESE (4-2-3-1) Lesta 6; Giordano 6 (dal 33' s.t. V. Esposito s.v.), Tosolini 6, Monteleone 6, Ciaraudo 6; Petruccelli 6, Palumbo 6; Massaro 6, Maydana 6 (dal 40' s.t. Raymond s.v.), Costa 6; Menducughia 6,5 (dall'8' s.t. Di Dato 6). A disp. Mariano, U. Esposito, Tiberio, Aruta, Ferraro, Fiorillo. All. Senigagliesi 6.

CATANIA (4-3-3) Bethers 6; Rapisarda 6,5, Lorenzini 6, Somma 6, Castellini 6; Rizzo 6,5, Lodi 6 (dall'8' s.t. De Luca 6,5), Vitale 6,5, Sarno 6, Sarao 6,5 (dal 17' s.t. Bani), Forchignone 6 (dal 33' s.t. Boccia s.v.). A disp. Bollati, Groaz, Lubishtani, Ferrara, Giovinco, Buffa. All. Ferraro 7.

ARBITRO Gasperotti di Rovereto 6,5 (Boato, Roncari).

RETI Vitale (c) al 42', Menducughia (M) al 45' p.t. De Luca all'11' s.t. su rigore.

NOTE spettatori un migliaio con oltre 500 arrivati da Catania. Ammoniti Bethers, Forchignone, Rapisarda, Somma, Petruccelli. Angoli 2-4.

