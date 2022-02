Vlahovic,Juve da scudetto?avanti partita per partita

ROMA, 26 FEB - "Questi tre punti pesano tanto perchè veniamo da due pareggi. Era importantissimo vincere oggi, ci siamo riusciti e testa alla prossima partita". Così Dusan Vlahovic, dai microfoni di Dazn, al termine di Empoli-Juventus, sfida di cui è stato il match winner. Ora si è preso definitamente la Juventus? "No - risponde -, perchè un singolo non può uscire mai senza la squadra. E' tutto merito della squadra. Se andiamo uniti e compatti possiamo ottenere grandi risultati. Non ero abitato a tutto questo ma con la testa gusta, la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, tutta al società e tutta la gente mi hanno aiutato tanto. Io li ringrazio tanto e spero che continueremo così". Ma adesso la Juve pensa allo scudetto? "Andiamo partita per partita, poi quello che succederà succederà". Intanto Vlahovic tra pochi giorni tornerà a Firenze, per la semifinale di Coppa Italia. "Non so cosa dire - dice il serbo -. Le sensazioni sono tante. Andiamo lì e giochiamo la partita. Come ho già detto, li ringrazio per tutto: ho vissuto anni bellissimi a Firenze. Certo che li ringrazio".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA