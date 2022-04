Volley, Saturnia-Modica: sfida tutta siciliana per il salto in A2

Orfana del calcio, visto che il Catania ha chiuso battenti anzitempo, l'attenzione degli sportivi si sposta sulla pallavolo di alto livello. Stasera cominciano i play off per la promozione in Serie A2 maschile. Alle 20,30 il PalaCatania ospiterà gara-1 dei quarti di finale. Di fronte la Sistemia Saturnia Acicastello e l'Avimecc Modica. La seconda sfida è in programma sabato nella città della Contea.

Pubblicità

“Sarà un confronto acceso – prevede il regista della Saturnia, Francesco Cottarelli – Oltre alla difficoltà dei play off, sarà sempre un derby, da vivere tutto d’un fiato. Ritroviamo nuovamente i modicani come avversari per il settimo posto conquistato che nella griglia degli spareggi incontreranno noi che abbiamo concluso la stagione regolare al secondo posto”.

Il regista castellese chiama a raccolta il pubblico: “Mi farebbe piacere avere nella prima gara dei play off la risposta degli appassionati e non di questo sport straordinario che è la pallavolo. Siamo arrivati a giocarci i quarti di finale con la piena consapevolezza di aver disputato una stagione regolare importante. Abbiamo lavorato duramente e senza risparmiarci”.

In casa Modica il tecnico D'Amico ha presentato così la sfida: “Siamo chiamati ad affrontare nel derby siciliano la squadra etnea con cui abbiamo chiuso la stagione regolare. I nostri ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti tanto, anche nel risultato, tra il girone di andata e quello di ritorno. Questi playoff saranno una storia nuova, spero di affrontare la gara con la stessa qualità di gioco che abbiamo messo nella gara di ritorno; troveremo una squadra agguerrita e che ha dimostrato tutto il suo valore conquistando il secondo posto in classifica. Mi aspetto una partita dura, e sono sicuro che con qualsiasi formazione scenderemo in campo, riusciremo nell’obiettivo di rendere la vita difficile a una compagine pronta per il salto di categoria! Sarà una serie importante che ripagherà con giusta moneta i nostri ragazzi dei sacrifici di sette mesi.”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA