Vuelta: 10/a tappa;Evenepoel vince crono e allunga in classifica

ROMA, 30 AGO - Il belga Remco Evenepoel (Quick-Step) ha consolidato la sua leadership nel Giro di Spagna 2022 imponendosi nella decima tappa, una cronometro di 31 chilometri tra Elche e Alicante. Il 22enne in maglia rossa ha ottenuto così la sua prima vittoria di tappa alla Vuelta, battendo di ben 48 secondi lo sloveno Primoz Roglic e di un minuto il francese Rémi Cavagna. portando a 2'41'' il suo vantaggio in classifica sullo stesso Roglic e di tre minuti abbondanti sullo spagnolo Enric Mas. Intanto il covid continua infestare la corsa e oggi altri quattro corridori non erano al via della crono, portando il totale dei positivi a 17. Pesante soprattutto il ritiro dell'irlandese Sam Bennett (Bora), vincitore di due tappe e in corsa per la conquista della maglia verde. Domani l'11/a tappa prevede un percorso di 190 chilometri senza grandi difficoltà tra El Pozo Alimentacion e Cabo de Gata, in Andalusia, prologo di un nuovo arrivo in quota alle Peñas Blancas giovedì.

