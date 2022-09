Vuelta: 12/a tappa; Carapaz vince in salita a Penas Blancas

ROMA, 01 SET - L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) ha vinto la 12/ tappa del giro di Spagna, imponendosi per la prima volta in questa corsa sull'arrivo in salita alle Penas Blancas, a quota 1.270. Giornata in controllo per il leader della classifica, il belga Remco Evenepoel (Quick-Step), arrivato al traguardo con diversi minuti di ritardo al termine dei 192 km del percorso in Andalusia. Evenepoel è anche caduto nel corso della tappa, ma poi è riuscito a rientrare nel gurppo. Lo scalatore della Ineos, oro olimpico su strada a Tokyo, ha sferrato un attacco decisivo a due chilometri dal traguardo, staccando il gruppetto di testa e tagliando il traguardo con otto secondi di vantaggio sull'olandese Wilco Kelderman e 25 sullo spagnolo Marc Soler. La 13/a tappa, che porterà domani il gruppo da Ronda a Montilla, è lunga 168 km e sembra più adatta ai velocisti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA